Son dakika! Şentop: İsrail'in devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekmektedir

Son dakika gündem haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) 142'nci Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Şentop, salgın sürecinde uluslararası iş birliğinin hiç olmadığı kadar elzem hale geldiğini belirterek, "Covid-19 salgını, farklı coğrafyalarda hayat sürseler de halklarımızın kaderinin bir olduğunun altını çizmiş; insanlığın selametini etkileyen meselelerin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu tasdik etmiştir. Salgın sürecinde, uluslararası iş birliği ve dayanışma belki de hiç olmadığı kadar elzem hale gelmiştir. Dünya milletlerinin esasen büyük bir ailenin fertleri olduğu daha net müşahede edilmiştir. Bu itibarla, güven, huzur, istikrar ve barışın tesisi ile ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğinin ileriye taşınmasında parlamentolarımıza büyük rol düştüğü teyit edilmiştir" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Şentop, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Bütün dünya salgının ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken, dünyanın bazı bölgelerinden hala terör ve çatışma haberlerinin gelmesi ise insanlık namına büyük bir utançtır. Filistin'de ibadet eden masum sivillerin maruz kaldığı şiddet ve Gazze'de işlenen insanlık suçları hepimizin kanını dondurmuştur. Dünyanın sağlık ve normalleşme aradığı bir dönemde, bebek, çocuk, kadın demeden sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen bu saldırıları sizlerin huzurunda bir kez daha şiddetle kınıyorum. İsrail'in, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan tavrını ve Filistin devleti topraklarındaki hukuk dışı işgalini sona erdirmesi gerekirken, Filistin halkına yönelik zulmünü artırması, hem de Ramazan Bayramı gibi Müslümanlar için mukaddes olan bir dönemde bu vahşeti sergilemesi hiçbir surette kabul edilemez. İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekmektedir. Bu saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması için uluslararası toplumun İsrail yanlısı ve İsrail'i kayıran yaklaşımdan vazgeçip meseleye hakkaniyet temelinde kalıcı bir çözüm bulması şarttır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı