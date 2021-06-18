Son Dakika | Senegalli golcü Demba Ba, İsviçre'nin Lugano takımına transfer oldu

Son dakika spor haberi: İsviçre Süper Lig ekibi Lugano, Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

İsviçre Süper Lig ekibi Lugano, Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Lugano Kulübü, nisan ayında Medipol Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki Demba Ba ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Demba Ba, Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Göztepe ve Şanghay Shenhua gibi ekiplerde de görev yapmıştı.

Geçen sezon Medipol Başakşehir'de 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan