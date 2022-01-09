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Son dakika: Senegal Milli Takımı'nda iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Senegal Milli Takımı'nda iki futbolcu koronavirüse yakalandı
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı'nda Edouard Mendy ve Kalidou Koulibaly, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı'nda Edouard Mendy ve Kalidou Koulibaly, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Basın toplantısı düzenleyen Senegal'in teknik direktörü Aliou Cisse, test sonucu pozitif çıkan Chelseali kaleci Mendy ile Napolili defans oyuncusu Koulibaly'nin karantinaya alındığını söyledi.

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, yarın Zimbabve ile oynayacağı maçta, bu iki oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Turnuva organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, takımların kadrosunda 11 sağlıklı oyuncu bulunması halinde maça çıkma zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayan takımlar, maça çıkmaması durumunda hükmen yenik sayılacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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