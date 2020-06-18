Son Dakika | Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor
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Son Dakika | Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor

Son dakika haberi... Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen eğitime sınav sınıflarında 25 Haziran'dan itibaren yeniden başlanması kararı alındı.

Son Dakika | Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor
18.06.2020 02:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 03:10

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen eğitime sınav sınıflarında 25 Haziran'dan itibaren yeniden başlanması kararı alındı.

Eğitim Bakanı Mamadou Talla tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan, sınav sınıflarında eğitimin gelecek perşembe günü yeniden başlamasını öngören teklif kabul edildi.

Dakar ile Ziguinchor arasında uçuşlar başladı

Ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında başkent Dakar ile Ziguinchor arasında uçuşlar başladı.

Senegal'de son 24 saatte 970 Kovid-19 testi yapıldı, bunlardan 122'si pozitif çıktı.

Vaka sayısının 1689 olduğu ülkede, virüse yakalanan 3 bin 606 kişi iyileşti, 73 kişi hayatını kaybetti.

Senegal yönetimi, daha önce sınav sınıflarında eğitime 2 Haziran'da başlanması kararı almış ancak bazı öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle kararın uygulanması ertelenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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