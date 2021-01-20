Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Lupin" dizisinin başrol oyuncusu Omar Sy'i kabul etti
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Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Lupin" dizisinin başrol oyuncusu Omar Sy'i kabul etti

20.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:58
Son dakika... Senegal Cumhurbaşkanı Sall,

Son dakika haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Netflix'te rekor kıran "Lupin" dizisinde rol alan Senegal asıllı Fransız oyuncu Omar Sy'i kabul etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Netflix'te rekor kıran "Lupin" dizisinde rol alan Senegal asıllı Fransız oyuncu Omar Sy'i kabul etti.

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Sall, 43 yaşındaki Omar Sy'i, Netflix'te yayımlanan ve başrolünü oynadığı "Lupin" isimli dizide yakaladığı başarı nedeniyle tebrik etti.

Maurice Leblanc'ın "Arsene Lüpen-Kibar Hırsız" isimli eserinden esinlenerek hazırlanan Lupin'de, Sy, "Assane Diop" karakterini canlandırıyor.

İzleyiciyle buluştuktan 28 gün sonra dünya çapında 70 milyon kişi tarafından izlenen dizi, Netflix'te yayımlanan en başarılı Fransız yapımı olmayı başardı.

Omar Sy, 19 Ocak'ta Twitter'dan, "70 milyon, inanılmaz. Lupin'in Netflix'te bu kadar büyük bir başarıya ulaşan ilk Fransız dizisi olmasından gurur duyuyorum. Siz olmadan mümkün değildi. Herkese teşekkür ederim." mesajını paylaşmıştı.

Dünya çapında 195 milyon üyesi bulunan Netflix'e 190 ülkeden erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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