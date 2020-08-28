Son dakika! Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
28.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:46
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.
Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.
Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
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Kaynak: AA