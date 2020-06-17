Son Dakika | Şemdinli Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere destek
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Son Dakika | Şemdinli Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere destek

Bir son dakika haberine göre Şemdinli Belediyesi, kent merkezi ve Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere ulaşım desteğinde bulunacak.

Son Dakika | Şemdinli Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere destek
17.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:28

Şemdinli Belediyesi, kent merkezi ve Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere ulaşım desteğinde bulunacak.

Destekten yararlanmak isteyen dar gelirli öğrenciler için belediye eğitim biriminde başvuru standı oluşturuldu.

27-28 Haziran'da il merkezi ve Van'da sınava girecek öğrenciler, burada sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak başvuruda bulundu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, başvuruda bulunan öğrencilerin yol masraflarını karşılayarak kendilerine destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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