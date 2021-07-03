Son dakika... Semaver hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika... Semaver hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika... Semaver hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evden iki adet semaverin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evden iki adet semaverin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir binaya gelen kimliği belirsiz bir kişi, iki adet adet semaveri çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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