Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu
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Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor.

Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Jandarma ekipleri de selin ilk dakikalarından itibaren vatandaşlara destek verdi.

Geçen Salı gecesi başlayan ve Zafer köyünde büyük bir tahribata neden olan selin izleri siliniyor. Evleri ve işyerleri su altında kalan ve çamurla kaplanan vatandaşlar, bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da temizlik çalışmaları yapıyor.

Bölgeye sevk edilen tankerler ile cadde ve sokaklar yıkanıyor. Selzede vatandaşların en büyük destekçisi ise askerler ve polisler oldu. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 200'den fazla jandarma, selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmalarına destek verdi. Jandarmalar işyerlerini kaplayan çamurları küreklerle dışarıya taşıdı. Sokağa taşınan çamurlar buradan da temizlenerek tahliye edildi.

Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu
Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu
Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu
Son dakika haberi | Selzedelerin en büyük destekçisi jandarma oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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