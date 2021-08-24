Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde selle birlikte yaklaşık 50 santimetre su basan Zafer İlkokulu eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor.

Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor

BARTIN - Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde selle birlikte yaklaşık 50 santimetre su basan Zafer İlkokulu eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor.

Bartın'da selin en çok zarar verdiği noktalardan biri Ulus ilçesinin Zafer köyü oldu. 600 nüfuslu köyde köprüler yıkıldı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Selin sürüklediği çamur, balçık, odun ve kaya parçaları ev ve işyerlerini doldurdu. Yaraların sarılması için verilen çalışmalar neticesinde onlarca işyeri, ev, depo, ahır, okul, cami ve sokaklar tek tek temizlendi.

Zafer köyünde 50 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Zafer İlkokulda derelerin taşması sonucu selden etkilendi. Okulun zemin katını 50 santimetre su bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 derslikli okulun içindeki balçık ve sular, okul bahçesindeki ağaç kökleri ve çamurlar temizlendi. Dersliklerde boya badana çalışmalarının sürdüğü okul 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilecek.

Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor
Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Yüz yüze eğitim için geri sayım! İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rehber 81 ile gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç Celil Nalçakan
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Selin vurduğu okul eğitim-öğretime hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:38:01. #1.15#

title