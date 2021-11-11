Son dakika... Selin vurduğu bölgede fidan dikimi yapıldı

AYDIN (İHA) - Selin vurduğu bölgede fidan dikimi yapıldı

Aydın, "Bugün 11: 11 saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tüm Türkiye'de fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik"

VAN - Van'da geçtiğimiz aylarda sel felaketinin yaşandığı İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesinde fidan dikimi yapıldı.

İpekyolu Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Bostaniçi Mahallesi Fahrettin İnan Parkı'nda yapılan fidan dikim etkinliğine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediyede görevli birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim etkinliğiyle ilgili konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bugün 11: 11 saat 11'de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tüm Türkiye'de fidan dikme etkinliği olmakta. Her bir fidanın geleceğe gençlerimizi taşıyacağı geleceğe dünyamızı taşıyacağımız bir etkinlik olarak bakıyoruz. Her bir fidana, dünyamızı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğu noktasında bakıyoruz. Sadece fidan dikme etkinlikleriyle değil, sadece ormanlarımızı arttırmakla değil aynı zamanda mevcut ormanlarımızı koruma noktasında da hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize çok büyük bir görev düşüyor. Gerek orman yangınlarına karşı insanlarımızın, vatandaşlarımızın duyarlılığı gerekse bizim bu tür faaliyetlerde orman varlığımızı ve ağaç varlığımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz inşallah Türkiye'yi daha yaşanabilir daha yeşil bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Ağaçlandırma etkinliğine katılan öğrenciler ise kendilerine ait bir fidan olduğu için mutlu olduklarını ifade ederken fidan dikim etkinliklerinin sıklıkla yapılması gerektiğini söylediler.