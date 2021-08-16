SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
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SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu, Sinop Valiliği tarafından kente gönderilen yardımların merkezine çevirildi.

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu, Sinop Valiliği tarafından kente gönderilen yardımların merkezine çevirildi. Merkezde çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek, içecek, temizlik ve yardım malzemeleri standı oluşturuldu. Vatandaşlar, buradaki standalara gelerek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU
SPOR SALONU YARDIM MERKEZİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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