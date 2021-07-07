Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. 2 sene önce meydana gelen sel felaketinde çöken yol tekrar çöktü. Selin boyutu ise drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Bir çok noktada evler tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce'de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. 2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü. Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)

Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika... Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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