Son Dakika | Sele kapılmaktan son anda kurtulan kadın üzerindeki şoku atamadı
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Son Dakika | Sele kapılmaktan son anda kurtulan kadın üzerindeki şoku atamadı

Son Dakika | Sele kapılmaktan son anda kurtulan kadın üzerindeki şoku atamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde sele kapılmaktan son anda kurtarılan kadın yaşadığı şoku üzerinde atamazken, devlet görevlileri ise yaraların sarılması için çalışıyor.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde sele kapılmaktan son anda kurtarılan kadın yaşadığı şoku üzerinde atamazken, devlet görevlileri ise yaraların sarılması için çalışıyor.

Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi'ni vurdu. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, 6 ev yıkılırken onlarca ev ise hasar gördü. Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda yarı baygın şekilde kurtarılan Kader Yurtseven (22) ise yaşadığı dehşeti hala üzerinde atamadı. Nefes almakta zorlanan ve uzun süre sonra kendisine gelen Yurtseven, olaya tanık olan kardeşi Mustafa Yurtseven ise yıkılan evlerini kara kara izliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı Asım Solak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de gece saatlerine kadar bulunduğu mahallede günün ağarmasıyla iş makineleri tarafından yeniden enkaz kaldırma ve yol açma çalışması yürütüldü. Çevre ve Şehircilik, AFAD, jandarma Van Büyükşehir ile Başkale belediyeleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mahallede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evleri yıkılanların geçici olarak yurtlara yerleştirildiği mahallede, Kızılay ekipleri tarafından da yemek dağıtımı aralıksız sürdürülüyor. Mahalle halkı ise gün ışığıyla birlikte ev eşyalarını tek tek dışarıya çıkarırken, içeri dolan suyu ise duvarları delerek tahliye ediyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani taşkın, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - VAN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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