Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor

Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bartın'da sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları drone desteğiyle havadan da sürüyor.

Bartın'da sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları drone desteğiyle havadan da sürüyor.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde geçen 10 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde 84 yaşındaki Arife Ünal'dan halen haber alınamadı. Derenin taşması sonucu sel sularının yıktığı Arife Ünal'a ait ev harabeye döndü. Ailesi ile gece evde uyuduğu sırada sel sularına kapılan Ünal, bölgeye sevk edilen 153 kişilik ekiple her yerde aranıyor.

Dere yatağı boyunca 14 kilometrelik alanda tamamlanan genel taramanın ardından başlatılan detaylı arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada da Ünal'a halen ulaşılamadığı belirtildi. Öte yandan Tokat Jandarma Özel Harekat Bölüğü, İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bolu Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından JAK timleri, Zonguldak Asayiş Komando Bölüğü, AFAD Ankara, Sakarya, Samsun, Bartın ekiplerinin yanı sıra 4 adet arama kurtarma köpeğinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Arife Ünal'ı arama çalışmaları bir taraftan karada devam ederken bir taraftan da drone ile havadan da kızılötesi görüşlü drone kameraları ile tarama yapılarak sürüyor. - BARTIN

Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Destici
Magazin Alişan Kibariye Müge Anlı Serdar Ortaç
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:44:09. #1.16#

title