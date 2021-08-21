Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bartın'da selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü.

Bartın'da selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü. Yaraların sarıldığı köy drone ile havadan görüntülendi.

Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü oldu. Zafer köyünden geçen derenin taşması sonucu köye ulaşımın sağlandığı Zafer Köprüsü yıkıldı. 600 nüfuslu köyde birçok iş yeri, ev, ahır ve depolarla birlikte okul, cami gibi alanları da su bastı. Selle birlikte kamyon ve otomobiller yüzlerce metre sürüklendi. Güçlü akıntıya karşı koyamayan ağaçlar kökleriyle birlikte söküldü, elektrik direkleri devrildi. Köydeki kereste fabrikası, tavuk çiftliği, alabalık üretim tesisi sular altında kalırken çok sayıda tarım arazisi ve mahsul de zarar gördü.

Sel felaketinin ardından yıkılan Zafer Köprüsü'nün bulunduğu alanda iş makineleri ile servis yolu oluşturuldu. Zafer deresinin kıyısında yer alan ve ağır hasar gören bir bina iş makineleri ile kontrollü bir şekilde yıkıldı yıkıldı. Sel sırasında su basan iş yeri ve evler temizlik çalışmasına katılan ekipler ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Sel felaketinin yaralarının sarıldığı Zafer köyünde hayat normale dönerken selin köye verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü
Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü
Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü
Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cimilli İbo Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:51:47. #1.15#

title