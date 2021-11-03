Son Dakika | Selden zarar gören İnkaya köyü sakinlerine biner lira yardım dağıtıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bir süre önce selden zarar gören çiftçilere biner lira yardım dağıtıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu da olan Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök ile Sarıkamış Tarım ve Orman Müdürü Hasan Kuyumcu, ağustos ayında selden zarar gören İnkaya köyüne ziyarette bulundu.

Ertaş, köylülerle yaptığı konuşmada, İnkaya köyünde selden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek onlara küçük bir katkı sunmak istediklerini söyledi.

Selin ardından durumu bildirdikleri TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök'ün katkılarıyla 41 haneye, biner lira yardımda bulunduklarını dile getirdi.

İnkaya Köyü Muhtarı Gıyasettin Ekinci ile selden etkilenin çiftçiler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Sarıkamış'ta 14 Ağustosta meydana gelen selde, 5 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef olmuş, 41 konut, 6 araç ve 2 traktörde hasar oluşmuştu.