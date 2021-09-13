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Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sinop'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, çalışmaların ardından tüm birimleriyle yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Sinop'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, çalışmaların ardından tüm birimleriyle yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Sel felaketinde bodrum ve zemin katları ile bahçesi tamamen sular altında kalan Ayancık Devlet Hastanesindeki temizlik çalışmaları sona erdi.

Kısmi olarak 20 Ağustos'ta acil servis ve 3 polikliniği hizmete sokulan hastane, çalışmaların tamamlanmasıyla tam kapasite olarak hizmete alındı.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Hasan Ergenç, AA muhabirine, sel sonrası devlet ve millet iş birliğiyle hastanelerini kısa sürede tekrar hizmet verir noktaya getirdiklerini söyledi.

Daha önce kısmi olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini anımsatan Ergenç, şunları dile getirdi:

"Sel sonrası çok fazla zarar olmasına rağmen gerçekten kısa sürede toparlandık. Yataklı servislerimiz geldiğimiz noktada hizmete başladı. Şu an yatan hastalarımız var. Diyaliz hastası vatandaşlarımızı sel nedeniyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine göndermek durumunda kalmıştık. O sorun da çözüme kavuştu, vatandaşlarımız artık burada diyaliz hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca tüm polikliniklerimiz tam kapasite çalışıyor. Hastanemizde tüm sağlık hizmetleri devam ediyor."

Vali Erol Karaömeroğlu da Ayancık Devlet Hastanesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane çevresi ve içinde inceleme yapan Karaömeroğlu, tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaömeroğlu, hastane yöneticilerine de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

Son dakika haber | Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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