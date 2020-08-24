Son dakika... Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Son dakika gündem haberi: Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı.

24.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:14

Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı.

Selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezi Cemal Müdür Caddesi'nde lokanta işleten Seyfettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur başladığında dükkanında olduğunu söyledi.

Yağmurun artmasının ardından dükkanı kapattığını ve üst kattaki evine çıkmak için o tarafa doğru yürüdüğünü anlatan Aydın, "Bir anda çığlık, bağırış oldu dışarıda. Bir anda suyun boyu 2 metre oldu. Araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı, bayağı da sürdü." dedi.

Aydın, suyun taş, odun ve molozları cadde boyunca sürüklediğini ifade ederek, bu yaşına kadar böyle bir şey yaşamadığını aktardı.

Yaşanan olayın kendisini çok korkuttuğunu dile getiren Aydın, "Korkmayacak gibi değil. Acayip sesler vardı, durulacak gibi değildi. Binada üç kat yukarı çıktım, bina fokur fokur kaynıyordu." diye konuştu.

Aydın, dükkanında her şeyin gittiğini, mağdur olduğunu, hasar tespiti için sıranın kendisine gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.

"O gece cehennemi yaşadık"

Aynı caddede evi bulunan 62 yaşındaki Hatun Yenidede, selin yaşandığı akşam evde bulunduğunu belirterek, "Odada oturuyordum, eşim balkona çıkmış, 'hanım hanım koş' diye bağırdı. 'Ne var' dedim, koşa koşa geldim balkona baktım ki burada cehennem yaşanıyor. Bütün arabalar, mağazalar, evler tamamiyle gidiyor aşağıya doğru. Su güm güm diye eve vuruyordu, biz evin arka tarafına kaçtık. O gece cehennemi yaşadık, hiç anlatmaya gerek yok." dedi.

Daha önce böyle bir şey olmadığını anlatan Yenidede, "Çok mağdur durumdayız. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Kapıya çıkıp bir şey alamıyoruz. Çalışmalar çok güzel yapılıyor, Cumhurbaşkanından, bakanlardan Allah razı olsun. Çok güzel çalışıyor ama adamların yapacağı bir şey yok ki." ifadesini kullandı.

Yenidede, böyle bir afetin karşısında kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını yineleyerek, "Herkesten Allah razı olsun. Allah'tan geldi, razıyız ama çok da mağduruz." diye konuştu.

Allah'tan böyle bir afeti tekrar yaşatmamasını dileyen Yenidede, mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesini beklediklerini kaydetti.

Fatma Kuşluvan ise sel olduğu gün köyde fındık topladıktan sonra evine döndüğünü anlatarak, "Yorgundum biraz uyudum, çok yağmur yağdı sese uyandım. Yağmurun peşinden de sel geldi." dedi.

Evinin dükkanın üzerinde olduğunu belirten Kuşluvan, evinin bir bölümüne arka kısmından az miktarda su girdiğini ifade etti.

Kuşluvan, seli, sürüklenen kütükleri görünce korktuğunu, yalnız kalmamak için bir komşusunun yanına gittiğini aktardı.

Daha önce su baskını gördüğünü ancak bu kadar büyük boyutta bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getiren Kuşluvan, "O afetlerde dozer hemen temizleyip gitmişti, bu ise başka bir alem, baksanıza duruma." diye

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Ekonomi
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cüneyt Arkın Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Eddie Newton Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Son dakika... Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 15:14:44. #1.14#
title