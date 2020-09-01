HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika... Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere acil destek

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirterek, "Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

Son dakika... Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere acil destek
01.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirterek, "Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun'un Dereli ilçesinde, "Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulmuştur." diye vatandaşlara seslendiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük olarak "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı.

3'er aylık eşit taksitler

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek faizsiz kredinin detaylarını duyurdu.

Rize Çayeli'nde 13-14 Temmuz'da, Giresun'da da 22-23 Ağustos'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını anımsatan Varank, "Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek." ifadesini kullandı.

Varank, işletme başına 100 bin lira üst limitli kredi faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3'er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce, Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul Eminönü'nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı."

KGF devreye girecek

Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu'nun devreye gireceğini bildirdi.

Öte yandan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD'a 20 milyon lira aktardıklarını belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak." bilgisini verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Fatma Girik Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Adana
Şu an buradasınız: Son dakika... Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere acil destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:25:51. #1.14#
title