Son Dakika | Selden etkilenen Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkanın inşaatında sona gelindi
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Son Dakika | Selden etkilenen Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkanın inşaatında sona gelindi

Son Dakika | Selden etkilenen Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkanın inşaatında sona gelindi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel sonrası Doğankent ilçesinde inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen sel sonrası Doğankent ilçesinde inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesinde olduğu gibi Doğankent'te de sel felaketinin izlerinin büyük oranda silindiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konut ve dükkanların yapımında sona gelindiğini aktaran Aydın, "22 Ağustos 2020'de gerçekleşen sel afeti sonrası milletimizin yaralarını sarmak için inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın 1-1,5 ay içerisinde anahtar teslimi planlanmaktadır. Şimdiden ilçemiz, hemşehrilerimiz ve hak sahiplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin şefkat eliyle tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanında yer aldığını anlatan Aydın, yapılan çalışmalar neticesinde büyük ölçüde afet bölgelerinin yaralarının sarıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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