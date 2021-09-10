Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği - Haberler
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Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı Bozkurt ilçesinde, selden etkilenen çiftçilere 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Kastamonu'da sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı Bozkurt ilçesinde, selden etkilenen çiftçilere 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Bir firma tarafından Kastamonu'ya gönderilen 45 büyükbaş damızlık ve besi danası, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürlüğü görevlileri tarafından zarar gören çiftçilere dağıtıldı. Kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, selden etkilenen çiftçilere teslim edilmek üzere Bozkurt ilçesine gönderildi.

Yalova'dan Kastamonu'ya gelen hayvanlarının dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, "Bir hafta önce 24 tane hayvanı tarım ilçe müdürlükleri aracılığı ile sel bölgesindeki ilçelere dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de 21 tane büyükbaş hayvanı Bozkurt ilçesine sel bölgesine göndermek üzereyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesten Allah razı olsun. 45 adet büyükbaş hayvan gönderildi. Yaklaşın 15 gün biz burada hayvanların bakımını üstlendik. 15 gün boyunca bakım, beslemesini Kastamonu Damızlık Birliği personeli ve köylü ve çiftçilerimiz aracılığı ile bunları gerçekleştirdik" dedi. - KASTAMONU

Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

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Haber: Son Dakika | Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği - Haberler
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