Son Dakika | Selde mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Aralıkta yaşanan sel konutları zarar gören vatandaşlara devlet desteği veriliyor.

Su taşkınlarından dolayı ev ile iş yerleri su basan vatandaşların mağduriyetleri Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından gideriliyor.

24 saat içinde metrekareye 145 kilogram yağmurun yağdığı ve sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarından yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 150 den fazla ev, iş yeri, tarla ve bahçede su baskınlarına neden oldu.

Belediye, orman işletme, asker ve gönüllüler balçıkla kaplanan ev, bahçe ve yolları temizlerken Marmaris İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri mağdur vatandaşların kayıtlarını tutarak ihtiyaçlarını listeledi. Yardımlar ilk günden buyana aksamadan yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ekibiyle birlikte mağdur vatandaşların evlerine giderek ziyaretlerde bulundu. Çağlayan, mağduriyeti tespit edilmiş 193 kişi ile teker teker görüşülerek ilk etapta kişi başı acil temel ihtiyaçları için hepsine 3 bin 500'er lira para yatırıldığını ve zarar gören eşyalarının zararlarının karşılanacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini anlattı. Konaklama konusunda ihtiyaç duyan mağdur vatandaşların kalacakları yerlerin temin edildiğini ve yine ihtiyaç halinde Marmaris Kaymakamlığına 24 saat esaslı ulaşılabileceği de vatandaşlara aktardı.

İçmeler Mahallesi'nde yaşayan ev sahibi Filiz Denizelli, "Sağ olsunlar Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, hep yanımızda. Dün askerler geldi eşyaları taşıyıp çöpe attılar. Devletimiz her türlü sıkıntıları gidereceğiz dedi. Devletimize güveniyoruz. Sahibi olduğum içinde kiracı bulunan evlerimi su bastı. Kiracılarım çok mağdur oldu. Kesinlikle bu ay kira almayı düşünmüyorum ve yardım etmek için seferber oldum" dedi.

İçmeler Mahalle Muhtarı İbrahim İşler, " İlk günden bu yana burada sel mağduriyetlerin giderilmesi için çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Hanım ve ekibi ile birlikte ev ev dolaşarak tespitler yapıyoruz. Acil ihtiyaçları söyleyerek anında ulaştırıyoruz. Büyük zarar gördük. Allah devletimize zeval vermesin sıkıntıların çözülmesi için çalışıyoruz" dedi.

62 yaşındaki sel mağduru vatandaşlardan Yücel Altun " Durumumuz belli eşyalarım kullanılamaz hale geldi yatacak yer bile kalmadı. İlk günden itibaren belediye, kaymakamlık, herkes geldi sağ olsunlar, devletimizin gücünü tekrar hissettik" diye konuştu.

Emekli öğretmen Ayhan Özmerzifonlu ise "Çok korktuk, evimiz yaşanılamaz hale geldi ancak ilk günden itibaren tüm kurumlar çok ilgilendi. Evimde kalamıyorum gündüzleri geliyorum akşamları bir arkadaşımda kalıyorum. Devletimizden Kaymakamımızdan, Belediyemizden herkesten Allah razı olsun inşallah geçecek bugünler " şeklinde konuştu.

Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin de mağdur vatandaşları dolaşarak, ihtiyaçlarını tespit edip yaşadıkları travmalardan dolayı psikolojik destek verdikleri öğrenildi. - MUĞLA