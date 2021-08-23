Son Dakika | Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada

Son dakika haber: SİNOP'un Türkeli ilçesinde etkili olan selde bir kereste fabrikasının dakikalar içinde yıkıldığı ana ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

SİNOP'un Türkeli ilçesinde etkili olan selde bir kereste fabrikasının dakikalar içinde yıkıldığı ana ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Kentte, 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçedeki çalışmalar devam ederken, sel afetine ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyünde bulunan bir kereste fabrikasının, sel sularına dayanamayarak, dakikalar içinde yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen