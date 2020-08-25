Son Dakika: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5)
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Son Dakika: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5)

Son dakika haberine göre TİREBOLU SAHİLİNDE ODUN VE ÇÖPLERGiresun'da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi.

Son Dakika: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5)
25.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:18

TİREBOLU SAHİLİNDE ODUN VE ÇÖPLER

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi. Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü. Kışlık yakacağı için odunları toplayanlardan Yusuf Meşe, "Derenin taşması sonucu odunlar ve ağaçlar, denize sürüklendi. Biz de kışlık yakacak için topluyoruz. Hem de denizi temizlemiş oluyoruz" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SEL BÖLGESİNDEUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da incelemelerde bulunmak üzere sel bölgesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, şu an kapalı yol olmadığını belirterek, "Bazı köylerimizde sıkıntılar var. Onlara da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi. 

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Kaynak: DHA

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