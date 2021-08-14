Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına "Anneni nereye koydun" diye ağlamış
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Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına "Anneni nereye koydun" diye ağlamış

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına "Anneni nereye koydun" diye ağlamış -Selde cenazesi dört gün sonra bulunan yaşlı kadın defnedildi Bartın'da selde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 84 yaşındaki Arife Ünal son yolculuğuna uğurlandı.

Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına "Anneni nereye koydun" diye ağlamış

-Selde cenazesi dört gün sonra bulunan yaşlı kadın defnedildi

BARTIN - Bartın'da selde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 84 yaşındaki Arife Ünal son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın gelini Sultan Ünal, o gece yaşadıkları dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan evde sele kapılan ve 153 kişilik ekiple 4 gün süren çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan 84 yaşındaki Arife Ünal son yolculuğuna uğurlandı. Ünal için Ceyüpler köyü Eski Camiide cenaze töreni düzenlendi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının akabinde Ünal'ın cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

"Kapının altından su geliyordu, bir anda tavandan su geldi"

Gece uyuduktan sonra gürültüye uyandığını anlatan 60 yaşındaki Sultan Ünal, dehşet gecesini anlattı. Kapının altından gelen suyu temizlemeye çalıştığı esnada bir anda tavandan su geldiğini, camdan kaçarak canını zor kurtardığını anlatan gelin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O anda uykudaydık. Saat 00.00'a doğru ben kalktım. Bir gürültü oldu derede. Eşime kalk dedim bizi gideceğiz şimdi dedim. Taşlar, su. Kapıyı korkuma açamıyorum. Altından doğru su az az gelmeye başladı. Leğenle suyu atıyorum. Su bir anda çoğaldı. Tavandan aşağıya su akmaya başladı. Kendimi camdan dışarı attım. Eşimle kayınvalidem aşağıdaki odalardaydı. Eşimin dışarı çıkmaya vakti olmadı. Tavandan bir anda su aşağıya inince onları alıp götürdü. Ben o anda korktum. Canımı kurtarmaya çalıştım. Geceden sabaha kadar onlara bağırdım yukarı gelin diye. Eşim yanıma geldi. Annemi kaybettim dedi. Eşime 'Anneni nereye koydun?' dedim. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Önceden yağıyordu sonra suyun yüksekliği iniyordu.

Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış
Dehşet anlarını anlatan gelin; kocasına 'Anneni nereye koydun' diye ağlamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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