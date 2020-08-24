Son dakika! Selde çamura bulanan fındıkları kurtarmanın derdine düştüler Son dakika 3. sayfa haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları çamurun içerisinde kalan üreticiler fındıklarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Giresun'un Dereli ilçesinde önceki akşam meydana gelen selin ardından fındıkları çamurun içerisinde kalan üreticiler fındıklarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Selin yaralarının henüz yeni sarılmaya başladığı Giresun'un Dereli ilçesinde, çamurun içinden topladıkları fındıkları yeniden güneşin altına seren fındık üreticileri sürekli havalandırarak mahsullerini kurtarmanın derdine düştü.

Sel nedeniyle çamur içerisinde kalan fındıklarını yeniden güneşte kurutmaya çalışan Güler Elmalı isimli vatandaş "Sel geldi. Her yer toprak oldu. Bizde çamurun içerisinden fındığımızı topladık, çamurunu kurutuyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Satılır mı daha bilmiyorum. Satılırsa satılır satılmazsa yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fındıkları selden topladıklarını ve şimdi kurutmaya çalıştıklarını dile getiren Eray Karakaya ise "Akşam bir anda yağmur başladı. Evimizin önünden dere akmaya başladı. Telefonların flaşları ile baktık etrafa. Sabah topladık fındıkları. Çamurun içerisinden çıkardık. Serdik buraya kurutmaya çalışıyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA