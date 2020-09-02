Son dakika... Selde bisikletini kaybeden çocuğa Bakan Kurum'dan hediye
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Son dakika... Selde bisikletini kaybeden çocuğa Bakan Kurum'dan hediye

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selde bisikletini kaybeden kız çocuğuna bisiklet hediye etti.

Son dakika... Selde bisikletini kaybeden çocuğa Bakan Kurum'dan hediye
02.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selde bisikletini kaybeden kız çocuğuna bisiklet hediye etti.

Bakan Kurum, ilçe merkezinde sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören noktalara giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, ilgililerden bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kurum, gezisi sırasında, Sıla Angun isimli kız çocuğuna bisiklet hediye etti.

Selde bisikletini kaybettiği öğrenilen Sıla Angun, hediye dolayısıyla mutlu oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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