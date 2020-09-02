Son dakika... Selde bisikletini kaybeden çocuğa Bakan Kurum'dan hediye Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selde bisikletini kaybeden kız çocuğuna bisiklet hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selde bisikletini kaybeden kız çocuğuna bisiklet hediye etti. Bakan Kurum, ilçe merkezinde sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören noktalara giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, ilgililerden bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum, gezisi sırasında, Sıla Angun isimli kız çocuğuna bisiklet hediye etti. Selde bisikletini kaybettiği öğrenilen Sıla Angun, hediye dolayısıyla mutlu oldu. Kaynak: AA