Son dakika! Selçuklu Belediyesi'nden Kadınlar Günü etkinlikleri

Selçuklu Belediyesi, İlber Ortaylı ile Pelin Çift'in "Dünya Tarihinde Türk Kadını" söyleşisi ve Azerin konseri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, İlber Ortaylı ve Pelin Çift'in "Dünya Tarihinde Türk Kadını" isimli söyleşisi 14.30, Azerin konseri 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İnancımız ve kültürümüz kadını her zaman el üstünde tutmayı emrediyor. Biz de hem günlük hayatımızda hem de belediye faaliyetlerimizde bu ilkeyi göz önünde bulunduruyoruz. Ailenin temel taşı olan kadınlarımızın sosyal hayatını zenginleştirerek onları mutlu etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimize tüm hanım efendileri ve hemşehrilerimizi davet ediyor sağlıklı günler diliyorum."

Ayrıca yine Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun da "Horosan'dan Anadolu'ya sevgi yansımaları" temasıyla 7 Mart'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde konser vereceği kaydedildi.