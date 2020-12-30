Son Dakika | Selçuk Üniversitesi tarihe ışık tutuyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ), tarihi olaylara tanıklık eden gazetelere dijital ortamda erişim imkanı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışma ile 1936 ve sonraki yıllara ait gazeteler internet ortamına aktarılıyor. Gazete sayfaları tek tek fotoğraflanarak PDF formatında üniversitenin web sayfasına yükleniyor. Böylece tarihi belge niteliğindeki gazetelerin yıpranmasının önüne geçiliyor ve daha çok kullanıcının erişimine imkan tanınıyor.

68 bin 454 gazete sayfası tarandı

Yıl, ay ve gün olarak sınıflandırılan gazeteler, kullanıcılar tarafından görüntülenebildiği gibi dileyen herkesçe indirilebiliyor. Bugüne kadar 68 bin 454 gazete sayfası tarandı. Uygulama ile yaklaşık 25 bin ulusal ve yerel gazetenin sanal ortama aktarılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, gazete arşivinin dijital ortama aktarılmasının, akademisyenler, öğrenciler ve tarihi olayları merak edenler için büyük bir kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Uygulamayla dileyen herkesin, geçmişte yaşanmış olayların haberlerine web sayfası üzerinden kolaylıkla erişebileceğini aktaran Prof. Dr. Aksoy, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesi olarak arşivimizde bulunan gazetelerle tarihe ışık tutmayı, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçladık. Kütüphanemizle ayrıca akademik çalışmalara yardımcı olmayı, derslere ve boş zamanlara yönelik ihtiyaçlara cevap vermeyi, kullanıcıların yapıcı, eleştirici ve estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak için her tür bilgi kaynağını sağlamayı, düzenlemeyi ve hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, öncelikli olarak Kütüphane Otomasyon Programının uluslararası standartlara uygunluğu sağlandı. Elektronik veri tabanlarının sayısı artırıldı ve yerleşke dışından erişim sağlandı. Basılı ve elektronik kaynak çeşitliliği artırıldı ve bu kaynaklara kütüphane dışından erişim olanağı sunuldu."

4 bin 734 cilt oluşturuldu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Feridun Emil de tek tek toplanan gazetelerden 4 bin 735 adet cilt oluşturulduğunu belirtti.

Bu ciltlerin içerisinde gazetelerin diğer sayılarının da bulunduğunu anlatan Emil, "Kütüphanede yaptığımız çalışmalar sonucunda bunlar diskte toplanıp internet sayfasına aktarılıyor. Elektronik ortama alma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamıza ilk olarak yerel gazetelerden başladık. Hem tarihe ışık tutmak hem de akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Emil, ayrıca üniversitede hazırlanan bütün tezlerin de CD'ye aktarıldığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat