Son dakika... Selçuk Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim kararı
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Son dakika... Selçuk Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim kararı

Son dakika... Selçuk Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim kararı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Selçuk Üniversitesi (SÜ), gerçekleştirdiği Senato Toplantısı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin karar aldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), gerçekleştirdiği Senato Toplantısı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin karar aldı.

Doğanhisar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda alınan kararın salgının seyrine göre yeniden değerlendirilebileceğini belirtildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, salgınla mücadelede devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Üniversite ve yönetim olarak gençlerin okullarına dönmelerini istediklerini vurgulayan Aksoy, "Gençlerimizi kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz. Onları sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, öğrencilere aşı olmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğine değinerek şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, devletimizin aşıyla ilgili hassasiyetlerine lütfen önem versinler. Üniversitemizi açıyoruz, diğer arkadaşlarımızın da sağlığını tehdit etmemelerini tavsiye ediyoruz, kampüsümüze aşı olarak gelsinler. Sonraki süreçte de sorun yaşamayalım. Diğer taraftan da aşıyla ilgili bir zaruret durumu söz konusu olur ve bu yönde de karar alınırsa biz de buna uymakla yükümlüyüz. Yurtlarda her türlü hijyenik çalışmalarımızı yaptık. Kurallar çerçevesinde yurtlarımızı açmayı planlıyoruz."

Toplantıya Rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ile senato üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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