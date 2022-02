Son Dakika | Selçuk'ta otopark için mücadele sürüyor: "Efes Bizimdir" kampanyası tamamlandı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes Alt Kapı Otopark işletme hakkının belediyeye bırakılması için mücadele devam ederken, Selçuk Kent Konseyi tarafından yürütülen "Efes Bizimdir" imza kampanyası tamamlandı.

1970'lerden bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilen ve gelirleri belediyeye aktarılan Efes Alt Kapı Otoparkı işletme hakkının belediyeye bırakılması için mücadele sürüyor. Bu kapsamda, Efes Alt Kapı'da Selçuk Kent Konseyi tarafından başlatılan imza kampanyası, çok kısa bir sürede 9 bine yakın imza ile tamamlandı.

"Efes Bizimdir" imza kampanyasına; siyasi partilerin, oda temsilcilerinin, sendika üyelerinin, belediye çalışanlarının ve Efes Alt Kapı esnafının da katıl sağladığı belirtildi.

Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, "Efes Selçuk'un farklı noktalarında binlerce imza topladık. Her siyasi görüşten, her yaştan ve meslekten binlerce hemşehrimizin içten ve kararlı desteğiyle güçlendik. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, her platformda Efes Bizimdir demeye devam edeceğiz. Halkımızın olan, hakkımız olan değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki Efes, şimdiye kadar onu koruyan kollayan halkındır. Efes Bizimdir" dedi. - İZMİR

