Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (4)
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Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (4)

19.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:47
Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (4)

Son dakika haberi... İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın sopalarla darp edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüpheliden G.T. ve A.G. gözaltına aldındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın sopalarla darp edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüpheliden G.T. ve A.G. gözaltına aldındı. Emniyetteki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli, silah sayılan sopa ile yaralama eylemi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kimlikleri tespit edilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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