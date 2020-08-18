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Son dakika... Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez

Son dakika habere göre "Fatih Terim bir okul""Bu zaman kadar çalıştığım hocaların üzerimde emeği çok""Benden sonra 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyan oyuncu olacaktır"Namık Kemal KILINÇ - Mithat ABAKAN/ Manavgat(Antalya),- Galatasaray'da geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, "Fatih Terim gibi bir...

Son dakika... Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez
18.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:39

"Fatih Terim bir okul"

"Bu zaman kadar çalıştığım hocaların üzerimde emeği çok"

"Benden sonra 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyan oyuncu olacaktır"

Namık Kemal KILINÇ - Mithat ABAKAN/ Manavgat(Antalya),-  

Galatasaray'da geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, "Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerinin ilkini Antalya'da gerçekleştirdi. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Selçuk İnan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Süper Lig'in 2019-20 sezonunun 33'üncü haftasında Göztepe ile oynanan maçın ardından 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Selçuk İnan, yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacak. Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan UEFA B-A Birleşik Kurs'taki eğitimin 1'inci döneminin çok iyi gittiğini dile getiren Selçuk İnan, yoğun bir şekilde dersler aldıklarını söyledi. Daha önce çalıştığı teknik adamların futbolculukla antrenörlüğün çok farklı olduğunu söylediklerini ifade eden İnan, "Ancak işin içine girince anlayabiliyorsunuz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bildiğimiz üzere bu UEFA'dan özel izinle açılmış bir kurs, B-A birleşik. Belli bir kritere sahip olmanız gerekiyor buraya gelebilmeniz için. Uzun süre Süper Lig'de oynamak gibi. Bunun üç etabı olacak ve daha ilk etaptayız. İlk etap çok faydalı geçti ki, bizim için uzun da bir süre. 2 ve 3'üncü etabı da tamamlayınca belki de bir şeyleri öğrenmiş olacağız yavaş yavaş. Çünkü öyle çabuk olmuyor her şey. Belli bilgiye sahip olmanız gerekiyor, eğitici olacaksanız. Her şey iyi ve zevkli gidiyor. İnşallah buradan en faydalı şekilde çıkacağız" diye konuştu. "FATİH TERİM BİR OKUL"Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Selçuk İnan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dediğim gibi burada kurstayız, bir şeyler öğreniyoruz, çok önemli bilgiler ve detaylar var ama tecrübe her şeyden önemli. Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul. Biz de yavaş yavaş başlayacağız, ne öğrenebilirsek, ne kazanabilirsek bizim için fazlasıyla kar olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. "BU ZAMANA KADAR ÇALIŞTIĞIM HOCALARIN ÜZERİMDE EMEĞİ ÇOK"Çok farklı teknik adamlarla uzun süre çalıştığı hatırlatılan Selçuk İnan, bütün hocalarının aklında olduğunu dile getirerek, "Şimdi hocalarımın özelliklerini saymaya kalksam röportajımız bitmez. Hepsi çok değerli ve bilgililerdi. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin üzerimde teker teker emeği var, 8 yaşımdan futbolu bıraktığım ana kadar. Üzerimde emeği olan bütün hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden bir şeyler öğrendim ama kariyerimde en uzun süre çalıştığım hocam Fatih Terim oldu, yıllardır beraberiz. İyice benimsedik artık, neler yapılabileceğimi neler öğrenilebileceğimi" diye konuştu. "BENDEN SONRA DA 8 NUMARALI FORMAYI LAYIKIYLA TAŞIYAN OYUNCU OLACAKTIR"

8 numaralı formayı 9 sene boyunca giydiğini belirten Selçuk İnan, "Galatasaray'dan önce de Trabzonspor'da forma giydim. Artık soyadım gibi neredeyse. Başka anlamları da vardı benim için. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum. Zaten Galatasaray'a gelen her oyuncu formanın hakkını fazlasıyla vereceğini bilir" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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