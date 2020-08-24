Son dakika! Selçuk: "21 Eylüle kadar plan ve programlarımızı hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte...
Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla mesleki gelişim programını başlattı.
24.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla mesleki gelişim programını başlattı.
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Kaynak: AA