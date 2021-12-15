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Son dakika: Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı Aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine indi Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı.

Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine indi

BURSA - Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine indi. Burada bulunan çöp kutularında yemek arayan ayılar çöpleri devirdi.

O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak, yiyecek arayan ayıya selam verdi. Duruma sinirlenen ayı koşarak otomobile saldırmaya başladı. O anlar iki gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Çöp kutularını deviren baba ayı ve 3 yavrusu, karınlarını doyurduktan sonra tekrar ormanın yolunu tuttu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika: Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika: Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika: Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada

Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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