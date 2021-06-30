Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
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Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Son Dakika | 'Selam Tevhid' kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. - Haberler
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