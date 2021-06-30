Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Son dakika haber: "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş