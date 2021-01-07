Son dakika Selahattin Demirteş serbest bırakıldı mı? Kobani olayları nedir? Kobani soruşturması son durum nedir?

"Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan iddianameki gelişmelerin sonrasında, vatandaşlar Selahattin Demirteş serbest bırakıldı mı? Kobani olayları nedir? sorularının cevaplarını merak etti.

"Kobani soruşturması" kapsamında yaşanan gelişmeler sonrası merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Selahattin Demirteş serbest bırakıldı mı? Kobani olayları nedir?

KOBANİ SORUŞTURMASI SON DURUM: SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILDI MI?

"Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Buna göre, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 108 kişi yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen 6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluştu. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin; eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamede şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

108 şüpheli, birer kez 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 37'şer kez 'Nitelikli adam öldürme', 29'ar kez 'Öldürmeye teşebbüs', 3 bin 777'şer kez 'Mala zarar verme', 25'er kez 'Alıkoyma', 395'er kez 'Hırsızlık', 15'er kez 'Yağma', 308'er kez 'İş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali', 13'er kez 'Türk bayrağını yakma', 7'şer kez 'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet' ile suçlanıyor.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkında iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KOBANİ OLAYLARI NEDİR?

Kobani Olayları veya 6-7 Ekim Olayları, IŞİD'in Kobani'yi kuşatmasına karşılık YPG militanlarının Türkiye sınırları üzerinden silah nakli yapmasına izin vermeyen 62. Türkiye Hükûmeti'ne tepki olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim'de aldığı kararla ve sokağa çıkma çağrısıyla başlayan protesto eylemleri ve silahlı çatışmalar bütünü.

Silahlı çatışmalar, YDG-H üyelerinin öncülüğünde başlatılmış ve daha sonra HÜDA-PAR taraftarlarının ve ülkücülerin de çatışmalara katılımıyla ve ardından polis güçlerinin müdahaleleriyle büyümüştür.

Çıkan olaylarda göstericilerin bir kısmının sivil halka saldırılar gerçekleştirmesi ve birçok kamu binasının yanında ev, işyerleri ve taşıtların yakılması nedeniyle pek çok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 10 Ekim itibarıyla 35 kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani eylemlerinde ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre de 1113 bina hasar gördü.