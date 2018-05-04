Son Dakika! Selahattin Demirtaş Resmen Cumhurbaşkanı Adayı

HDP, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

HDP, tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını, İstanbul ve Diyarbakır'da eşzamanlı olarak düzenlediği etkinlikle açıkladı.

AHMET TÜRK, DEMİRTAŞ'IN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında tutuklu durumdaki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Türk, "Selahattin Demirtaş, demokrasi mücadelesine katkı sunmak için adaydır" dedi.