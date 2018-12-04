Son Dakika! Üst Mahkeme, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e Verilen Hapis Cezalarını Onadı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş

AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Önder ve Demirtaş'ın, bukarara itiraz etmişti.

ÜST MAHKEME CEZALARI ONADI

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Bu kararla iki isim hakkında verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

AİHM, "SERBEST BIRAKILSIN" KARARI VERMİŞTİ

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5/3 ve 18'nci maddesine atıf yaparak, 20 Kasım'da, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları Ankara 19'ucu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu. Yaklaşık bir hafta Adalet Bakanlığı'ndan AİHM kararının tercümesini isteyen mahkeme, kararını açıkladı. Buna göre; Demirtaş'ın tahliye talebi, 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması', 'sanığın savunmasını tamamlamamış olması', 'adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı' ve "ihlal kararı veren AİHM 2'nci Dairesi'nin kararının nihai nitelikte olmadığı' gerekçeleriyle yerinde görülmedi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamı için 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması' gerekçesinin, AİHM tarafından da kabul edildiği vurgulandı.



