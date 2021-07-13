Selahattin Baki: "Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selahattin Baki: "Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum" dedi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen fikstür kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baki, fikstürün Türk spor ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Polemikten, sakatlıktan, kazadan beladan uzak bir lig mücadele diliyorum. Fenerbahçemiz özelinde şunu söyleyebilirim; sert bir deplasmanla başlıyoruz. Fena bir fikstür olmadığını düşünüyorum. Ezeli rakiplerimize deplasmana gideceğiz. İkinci yarı onlar Kadıköy'e gelecek. Benim aklımdan da böyle bir senaryo geçiyordu. 3'te 2'si kağıt üzerinde oldu. Bununla beraber artık her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Hakkaniyetli herkese eşit mesafede yönetilen herkese eşit mesafede el uzatılan kötü niyetten negatif enerjiden uzak lig diliyorum. Eşitliğin güzel rekabetin esas olduğu bir lig diliyorum" şeklinde konuştu.

Selahattin Baki, Ali Koç ve Volkan Demirel'in yarın düzenleyeceği basın toplantısının içeriği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

(Bora Akyol - Bozhan Memiş/İHA)

Selahattin Baki: 'Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum'
Selahattin Baki: 'Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum'
Selahattin Baki: 'Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum'
Selahattin Baki: 'Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Zeynep Bastık Levent Yüksel
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selahattin Baki: "Kötü niyetten uzak bir lig diliyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:51:38. #1.14#

title