Son dakika... Selahaddin Gülen'in yakalanmasıyla ilgili detaylar

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen'in MİT operasyonu ile yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen'in MİT operasyonu ile yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre FETÖ üyesi Selahaddin Gülen, bir uzak doğu ülkesinde yakalandı. Selahaddin Gülen'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün mahrem yapılanmaları arasındaki bağlantıyı kuran sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi olduğu belirtildi. Selahaddin Gülen'in bu nedenle örgütün en kritik öneme sahip ve güncel bilgilerine sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ÖRGÜT MOLLALARIYLA AKRABALIĞI VAR

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı olan Selahaddin Gülen'in örgütün ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı da bulunduğu belirtildi. Selahaddin Gülen'in ayrıca örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi.

Hakkında 'Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı' suçundan da yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in uzak doğu ülkesinde MİT'in başarılı çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı kaydedildi. Selahaddin Gülen'in Türkiye'den örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yurtdışına kaçırıldığı da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı