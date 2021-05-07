Son dakika! Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Özkul, hakkında çıkan iddiaları yalanladı
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Son dakika! Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Özkul, hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Son dakika! Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Özkul, hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sedat Özkul, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sedat Özkul, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Özkul, yaptığı açıklamada, hastanenin bir yoğun bakım ünitesini kardeşine ayırdığı, o kata başka hasta almadığı ve girişleri kontrole bağladığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını aktardı.

Geçen ay kardeşi Vedat Özkul'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanenin yeni servisine yatışı yapıldığını bildiren Özkul, genel durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığını ve tedavinin yoğun bakımda halen devam ettiğini belirtti.

Özkul, şöyle devam etti:

"Hastanemizde Kovid-19 için 15 yoğun bakım yatağı bulunmakta. An itibariyle 3 yoğun bakımda, serviste ise 8 hastamız mevcuttur. Yoğun bakım hastaları içinde genel durumu en kötü olan hasta Vedat Özkul'dur. Bu süre içerisinde hastanemize başvurup servis veya yoğun bakıma yatak olmadığı için alınmayan veya tedavisi yarım kalan hiç bir hasta mevcut olmadığı gibi başka bir hastaneye sevk edilen yoğun bakım hastası da olmamıştır. Kovid-19 sürecinin bu üçüncü dalgasında hastanemizde yoğun bakım servisinde, şu ana kadar yoğun bakım yatak sıkıntısı hiç olmamıştır. Mart, nisan ve mayıs aylarında yoğun bakıma yatan hasta sayısı toplam 13'tür. Sosyal medyada bazı ajansların yazdığı haberler ve yazılar tamamen asılsız ve karalama kampanyasından başka bir şey değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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