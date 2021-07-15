Son dakika! Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu

Son dakika! Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Erzurum'da etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda zarara neden oldu.

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda zarara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu kombina caddesinde bulunan onlarca seranın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Mahsulleri toplama hazırlığı yapan üreticiler yağan dolu ile tüm emeklerini suya gömdüler.

Sera sahibi Necati Yıldızer, dolu ve su baskınının yaklaşık 50 dönüm alanda hasara neden olduğunu belirterek, "3 aylık emeklerimiz heba oldu. Ürünlerimizi hasat etmeye hazırlanırken yağan yağmur ve sel önemli ölçüde zarara neden oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika! Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı
Sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kadir Doğulu Sertab Erener
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:23:58. #1.16#

title