Son dakika... Sel sularının arasında can pazarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Sel sularının arasında can pazarı

Son dakika... Sel sularının arasında can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en çok Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi etkilendi. Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, bir çok iş yeri ve bina zarar gördü. Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı. Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntüde, kayıt yapan vatandaşın, suya kapılarak giden vatandaşa, 'Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de' şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mete Gazoz Fatih Terim Samet Aybaba Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Sel sularının arasında can pazarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:15:00. #1.14#

title