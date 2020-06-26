Son Dakika | Sel sularına kapılan Derya Bilen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - BURSA Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu.

Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki selde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları, cesedin bulunmasıyla sona erdi.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨nde, jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Bilen'in cansız bedeni, çalışmaların beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu.

Bilen'in olay yerindeki akrabaları ve yakınları, gözyaşı döktü.

Baba Nezir Bilen, üzgün olduğunu belirterek arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti.

Bilen'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA