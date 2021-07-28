Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van'da etkili olan sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Van'da etkili olan sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde etkili olan şiddetli sağanak, bir süre sonra sele dönüştü.

Yüksek kesimlerden sel sularıyla gelen taş ve toprak yığınları Van-Hakkari kara yolunu ulaşıma kapattı.

Bu nedenle Van, Başkale ve Hakkari istikametine giden onlarca araç yolda kaldı.

Bir minibüste mahsur kalan vatandaşlar ise çevredekilerin yardımıyla bulundukları araçtan çıkartıldı.

Durumun haber verilmesiyle bölgeye yönlendirilen Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

Ayrıca Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı ve Albayrak mahallelerinde sele kapılan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Son dakika: Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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