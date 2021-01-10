Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü
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Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü

10.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:09

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde ticari hayat büyük ölçüde normale döndü.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde ticari hayat büyük ölçüde normale döndü.

İlçede felaketten etkilenen 210 esnafın geçici olarak taşınması planlanan iş yerlerinin yapımı tamamlandı. Talepte bulunan esnafa yer teslimi de yapıldı. TOKİ'nın inşaatına başladığı kalıcı iş yerlerinin ise kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Dereli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta yaşanan afetin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğini söyledi.

Afetten kent merkezindeki 210 esnafın olumsuz etkilendiğini belirten Akar, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında gerek devletin gerekse de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) tüm imkanlarını seferber ettiğini aktardı.

Akar, ilçe merkezinde çeşitli bölgelerde afetten zarar gören esnaf için planlanan iş yerlerinin tamamlandığını ve bazılarının tesliminin de yapıldığını vurguladı.

"Esnafımızın yaraları hızla sarılıyor"

Sağlanan desteklerle yaraların sarılmaya devam ettiğinin altını çizen Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Afetin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Esnafımızın yaraları hızla sarılıyor. Devletimizin çeşitli kurumlarınca mağdur olanlara ticari hayatın yeniden normale dönmesi için milyonlarca lira kaynak aktarıldı. Yine bankalar üzerinden de çeşitli krediler sağlandı. Bunun yanı sıra TESKOMB da esnafımızı yalnız bırakmadı. Merkez Birliğimizden de kooperatifimize aktarılan 10 milyon liralık hibe kaynağın dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan ve halen süren desteklerle Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü."

Akar, esnafa sunulan destekler dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ve desteği bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ise Dereli'de yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

TOKİ tarafından planlanan konutların yapımının hızla sürdüğünü dile getiren Şenlikoğlu, yine kent merkezinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşaatına da başlanıldığını vurguladı.

Şenlikoğlu, sağlanan desteklerle ilçede ticari hayatın canlılık gösterdiğini, ilkbahar ve yaz döneminde gurbetçilerin yanı sıra artacak turizm hareketliliği sayesinde de tamamen normale dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de ticari hayat büyük ölçüde normale döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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