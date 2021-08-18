Son dakika! Sel felaketi yaşayan Kastamonu'daki çalışmalara destek için Tokat'tan ekip görevlendirildi
Bir son dakika haberine göre Tokat Belediyesinden bir ekibin, sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gittiği bildirildi.
Tokat Belediyesinden bir ekibin, sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gittiği bildirildi.
Tokat Belediyesi, bölgede yapılan çalışmalara destek olmak ve yardım amacıyla 1 çöp kamyonu ile 3 personelini Kastamonu'ya gönderdi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden ekip, AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalara katılacak.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, devlet-millet el ele vererek tüm yaraları birlikte saracaklarını belirterek, "Rabbim bölgede görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar versin. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu