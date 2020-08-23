Son dakika... Sel araçları çamur altında bıraktı
Son dakika habere göre Selden zarar gören alandan görüntü Çamura saplana araçlar Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
23.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:30
Selden zarar gören alandan görüntü
Çamura saplana araçlar Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından ilçe merkezinde derenin taşmasının ardından çok sayıda iş yeri hasar gördü.
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Kaynak: AA